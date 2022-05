La Teamvolley Napoli si tuffa nei playoff: super sfida con Maceroni

La Team Volley Napoli, dopo l’entusiasmante cavalcata in regular season, sara? di scena sabato 7 Maggio alle ore 20 a Macerata per gara 1 dei Playoff contro la squadra locale della Paoloni.

Il DS Comite e il Team Manager Attilio Mignone e i dirigenti Paolo Aruta e Gianluca Squillace si sono adoperati per organizzare nei minimi dettagli l’impegnativa trasferta in terra marchigiana, mentre i ragazzi si stanno allenando con grande impegno e attenzione in vista della gara di sabato.

Mister Calabrese avra? a disposizione tutti i suoi effettivi ed ha ben chiaro il valore della squadra avversaria: ”Affronteremo una squadra che in casa in tutto il campionato non ha mai perso, molto precisa e tecnica, che sbaglia poco ed e? molto efficace, che ha percentuali in ricezione molto alte e che permettono al palleggiatore di esprimere una pallavolo di ottimo livello, per far nostra la gara dovremo giocare una partita “da playoff”, alzando il livello di intensità? dal primo all’ultimo punto; non sara? facile ce la metteremo tutta, va dato merito a questo gruppo del lavoro svolto e dell’impegno ogni volta che mette piede in campo”

Il DG Matano e? entusiasta: ”Il sogno resta portare la serie A nella citta? di Napoli dopo 22 anni, con entusiasmo affrontiamo questa trasferta nelle Marche dove si respira un’aria di pallavolo da serie superiore, invitiamo tutti gli appassionati a seguire la diretta sulla nostra pagina facebook alle ore 20 di sabato 7 e di prenotarsi poi per l’ingresso gratuito al palazzetto per sabato 14 alle ore 20 per la gara di ritorno al Palasiani che sara? decisiva per il passaggio del turno“.