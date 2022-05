Teamvolley Napoli scalda i motori in attesa di gara 2 con Macerata

La Team Volley Napoli dopo l’entusiasmante vittoria contro la Paoloni Macerata in gara 1 dei playoff per l’accesso alla serie A3, scalda i motori in vista della decisiva gara 2 in programma sabato sera alle 20 al Palasiani. Il regolamento prevede che nel caso in cui si verificasse la parità, il destino delle due squadre verrà affidato al Golden Set.

Tutto lo staff dirigenziale bianco-azzurro e? all’opera per mettere la squadra nelle migliori condizioni possibili per affrontare il match con la giusta concentrazione e per gestire l’evento tramutando la tensione in energia positiva.

Il DS Comite ha dichiarato: ”Siamo consapevoli delle nostre potenzialita?, speriamo di avere il palazzetto pieno di sostenitori a spingere ancor di piu? la squadra; le premesse ci sono tutte, gia? in tanti si sono prenotati attraverso il sistema on line, ricordiamo che l’ingresso e? gratuito ma e? necessario prenotarsi utilizzando il link presente sulla pagina facebook della societa? Sacs Team Volley World Napoli; il palazzetto sara? caldo grazie anche alla musica del nostro dj Gianluca Squillace che surriscalderà ancora di più l’ambiente”.

Mister Calabrese, intanto, prosegue la preparazione:” È il momento di allentare la tensione, proseguendo, come fatto finora, con il lavoro in palestra; ai ragazzi, ad oggi, non si puo? che fare i complimenti, sempre disponibili al sacrificio per il gruppo, sono certo che ancora una volta sabato sapranno superarsi e dare ancora di piu? di quanto dato fino ad oggi”.