Il Teamvolley Napoli è pronto alla super sfida con la Smi Roma

La Team Volley Napoli, dopo il passaggio del primo turno contro la Paoloni Macerata, se la vedra? in finale con la SMI Roma Volley. La squadra che prevarrà nel doppio confronto volerà nell’Olimpo della serie A.

Gara 1 e? in programma domenica 22 Maggio alle ore 16 al Palafonte di Roma

Il DS Comite e il Team Manager Attilio Mignone e i dirigenti Paolo Aruta e Gianluca Squillace si sono adoperati per organizzare nei minimi dettagli l’impegnativa trasferta in terra laziale, mentre i ragazzi si sono allenati con grande impegno e attenzione per arrivare pronti al match.

Mister Calabrese, che avra? a disposizione tutti i suoi effettivi, ha ben chiaro il valore della squadra avversaria: ”Siamo in finale ed e? un grande risultato, abbiamo ora la chance di andare oltre e conseguire la promozione, si affrontano due squadre che hanno vinto i rispettivi gironi di regular season, si vedrà una bella pallavolo tra due formazioni di ottimo livello, i nostri ragazzi ad oggi hanno sempre oltrepassato l’asticella man mano che questa si alzava, cercheremo ancora una volta di superarci”.

Paolo Piscopo, secondo di mister Calabrese, non nasconde l’emozione: “Arrivare a giocare la finale per la promozione in serie A e? il punto più alto della mia carriera; stiamo dando il massimo in palestra e nello studio dei nostri avversari per mettere in condizione gli atleti di esprimersi al meglio”.

Il DG Matano e? entusiasta: ”Inutile negare che arrivati a questo punto si e? ad un passo dal realizzare un sogno, per un sodalizio giovane come il nostro, fondato nel 2016, sarebbe un traguardo meraviglioso approdare alla serie A; si e? creato un grande entusiasmo, che ha coinvolto tutto l’ambiente, con tifosi che ci seguiranno anche in trasferta, mentre, come di consueto, ci resta a casa potra? seguire la diretta sulla pagina facebook della societa?- speriamo di fare bene”.