Il Teamvolley Napoli fa suo il big match con Genzano: 3-0

La Team Volley Napoli, targata Sacs, fa suo il risultato nel big match del girone I del campionato di serie B maschile di Volley; ancora una volta corsara in terra laziale, la squadra di mister Calabrese batte, con un netto 3-0 (25-23;25-23;25-20) la BCC Volley Genzano.

Molto equilibrato l’andamento dei primi due parziali, in cui le due squadre si sono alternate al comando, ma nelle fasi finali ha prevalso sempre la concretezza della squadra partenopea, mentre Genzano e? stata costretta sempre a forzare la giocata, trovando poi l’errore. La Team volley Napoli, orchestrata ottimamente dal palleggiatore Leone, che spinge palloni a centro veloci per Saccone e Pecoraro, non concede nulla o quasi e quando, nel terzo set, con Genzano in rimonta, Calabrese Vincenzo gioca forte il pallone sulle mani del muro a tre, si capisce che la partita volge spedita al termine.

Allo sportivissimo pubblico di Genzano non resta che applaudire le due squadre per la bella prova offerta.

Una vittoria consistente contro una squadra di qualita?, che fa aumentare il vantaggio della Team Volley sulla terza in classifica e le permette di agganciare Pozzuoli in vetta, ma con una partita da recuperare.

Ora due giorni di riposo prima di riprendere la preparazione in vista del ciclo di tre partite casalinghe, l’appuntamento e? per domenica prossima al Palasiani contro Marino