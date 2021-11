Team Volley Napoli Perentoria, anche Anguillara paga dazio: 3-0

La Team Volley Napoli targata Sacs, viaggia comodamente grazie allo sponsor Autorally concessionaria Jaguar e Range Rover e fa sua la prima trasferta in terra laziale e battendo senza sconti la compagine Romana. Nulla puo?, infatti, la volley Anguillara, che nonostante diversi giocatori di esperienza con un passato anche in serie A (vedi Piscopo e Paris) cede nettamente sotto i colpi della formazione di coach Calabrese. Napoli sfodera una prestazione perentoria e mette all’angolo la squadra di casa (25-17; 25-13; 25-17) .

Mister Calabrese al termine gara non nasconde la soddisfazione per la bella pallavolo mostrata al Palafagiano, questa volta dal primo all’ultimo punto della partita. Da segnalarsi le prove di Canzanella, con 17 punti totali, di cui 14 in attacco, 1 muro e 2 ace e dei centrali Pecoraro e Saccone, sempre presenti a muro, entrambi con 3 stoppate decisive e sempre pronti a riproporsi in attacco.

La prossima giornata vedra? impegnata la Team volley Napoli targata Sacs in casa contro il Genzano(RM) che e? una delle squadre più accreditate per la promozione in serie A, dietro di un solo punto alla squadra partenopea. Sarà a tutti gli effetti un big match