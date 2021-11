Team volley Napoli oltre regione: prossimo avversario Anguillara

La Team Volley World Napoli targata SACS sara? impegnata sabato 13 Novembre 2021 nella quinta giornata del campionato nazionale di serie B maschile girone I ad Anguillara Sabatia (RM) contro la Volley Anguillara ASD.

Nelle parole del DS, Corrado Comite, la presentazione del match: “Siamo molto soddisfatti della vittoria di domenica scorsa contro la New Olimpica Avellino, questo ci da? la carica per affrontare la prima impegnativa gara fuori regione contro l’Anguillara che finora ha subito solo una sconfitta con il Genzano ed e? quarta in classifica; i ragazzi si stanno allenando bene e siamo fiduciosi del fatto che ce la giocheremo al massimo delle nostre possibilita?”

Il fischio di inizio della gara e? fissato per sabato 13 Novembre 2021 alle 19