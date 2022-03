Il Team Volley Napoli non si ferma più, 3-0 a Ischia

La Team Volley Napoli targata Sacs affronta in questa ventesima giornata del campionato del gir. I di serie Bl’ASD Ischia Volley; la trasferta nell’isola verde è sempre una tappa insidiosa nel percorso di una squadra, considerata l’incognita del trasferimento in mare, ma una bella giornata di sole e mare calmo ha accolto la squadra partenopea.

Il risultato finale è di Ischia volley- Sacs Team volley Napoli 0-3 (22-25;24-26;20-25)

Tornando all’aspetto tecnico, la Sacs Napoli , orfana del bomber Canzanella, assente per la squalifica dopo l’espulsione rimediata nella gara contro Monterotondo ,parte bene e in controllo vince il primo set, la musica cambia, con l’Ischia che lottando su ogni pallone , riesce a portarsi avanti e ha anche due set-point, ma a quel punto la capolista ha lo sprint decisivo per recuperare e chiudere il set; nel terzo pur senza brillare Napoli chiude abbastanza agevolmente. La squadra napoletana, più esperta e tranquilla ha vinto con merito il match pur senza brillare, con i singoli che, a turno, hanno saputo dare il loro contributo; ora i centrali Saccone e Pecoraro, ora le bande Botti e Giordano e l’opposto Calabrese V. orchestrati da Leone, hanno messo giù i palloni uno dopo l’altro, con il libero Ardito sempre attento e concreto in ricezione e difesa; non dimentichiamo il decisivo contributo di Pirozzi e Quarantelli che subentrati dalla panchina hanno portato ace e battute insidiose aiutando i propri compagni.

Il tecnico Calabrese nel post gara dichiara: “Mi aspettavo una partita diversa da parte nostra, con un piglio diverso, ma abbiamo battuto una squadra, che con gli innesti del mercato di gennaio, lotta su ogni pallone, giocando la sua pallavolo, quindi va bene così, abbiamo comunque vinto 3-0 in trasferta”.

