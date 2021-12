La Team Volley Napoli è inarrestabile e mette al tappeto anche Monterotondo

La Team Volley Napoli targata Sacs viaggia comodamente grazie allo sponsor Autorally, concessionaria Jaguar e Range Rover, e fa sua la seconda trasferta consecutiva in terra laziale battendo la compagine della Volley Team Monterotondo.

La squadra Laziale ha dato battaglia nella sua miglior prestazione dell’anno spinta dal proprio pubblico, mettendo in discussione il risultato per l’intera gara, ma la capolista ha avuto prima la capacità di reazione e poi la tranquillità nel finale dei set per portare a casa 3 punti molto importanti nell’ottica campionato. Il risultato finale è Monterotondo- Sacs Team Volley Napoli 1-3 ( 25-23; 23-25; 24-26;24-26). Mister Calabrese nel commento post gara si è dichiarato molto soddisfatto per la vittoria esterna su un campo piuttosto complicato, non tanto per l’aspetto tecnico, che non è stato eccellente, quanto per la reazione e il carattere mostrato dalla squadra partenopea.

In classifica Napoli, a punteggio pieno, guida il girone I davanti a Pozzuoli, staccata a 4 lunghezze in attesa di recuperare la partita con Anguillara che oggi non si è disputata.

L’appuntamento è per la prossima gara casalinga, domenica 12 Dicembre che vedrà la Team Volley Napoli affrontare l’Ischia.