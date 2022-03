Team Volley esame Casoria superato, ora tocca a Monterotondo

Squadra in casa

Squadra in casa Teamvolley Napoli

La Team Volley Napoli, targata Sacs, vince anche nel recupero infrasettimanale il recupero dell’ultima giornata del girone di andata contro l’ASD Volley Casoria (25-16;25-18;25-27) e vola in cima alla classifica con 4 punti di vantaggio sulla seconda. Un derby molto sentito, ma caratterizzato da grande fair play tra amici ed ex compagni di squadra. La Team Volley Napoli la indirizza subito bene vincendo in controllo i primi due set; ma nel terzo set, dopo che mister Paglionico sostituisce diversi titolari, la musica cambia e solo nel finale la Sacs riesce ad aggiudicarsi il parziale e l’incontro ai vantaggi.

Mister Calabrese al termine della gara mette in guardia tutti dai cali d’attenzione: “Non possiamo permetterci di abbassare la tensione, riaccendere la spina poi è facile e potrebbe costarci caro, tuttavia i ragazzi oggi sono stati bravi a chiuderla, anche perché giocavano contro una signora squadra”.

Il tecnico di Casoria, invece, elogia società, staff, squadra avversaria, sostenendo che si tratta di un primo posto meritato. “Sono un po’ amareggiato per l’atteggiamento dei miei nei primi due set – ha affermato - dove pur senza pressioni di classifica e di risultato non siamo riusciti ad esprimerci al meglio delle nostre possibilità”.

L’appuntamento ora è per domenica 6 Marzo per un nuovo turno casalingo dove la capolista attende Monterotondo, che , nel girone di andata, pur battuta, ha dato filo da torcere alla squadra partenopea, fischio d'inizio alle ore 18 al Paliis Giancarlo Siani.