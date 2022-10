Volley A3, Sorrento lotta ma vince la Farmitalia

Dopo lo stop forzato causa Covid nelle fila avversarie la Shedirpharma Sorrento torna in campo e pur con una lunga battaglia perde 0-3 contro la Farmitalia Catania.

Enrico Zappoli mette a terra il primo punto della partita, da posto due. L’italo brasiliano inaugura e chiude tutte e tre set. Frumuselu è invalicabile a muro (anche oggi 4 block) e in attacco si fa sentire (cinque conclusioni vincenti su sei in tutta la partita). Sorrento riesce comunque ad rispondere colpo su colpo. Sempre l’italo brasiliano a firmare l’8-7 con un diagonale stretto. Capitan Fabroni forza il servizio e pesca un break importante che lancia la Saturnia sul 11-8. I padroni di casa trovano continuità in quasi tutti i fondamentali, meno che in battuta dove colleziona diversi errori. La partita si fa bella e avvincente. Nicolò Casaro impeccabile, perché mette a terra i punti del 20-19 e del 22-20 con grande personalità. Quando pensi di aver chiuso i conti (24-22) tre errori di fila lanciano i padroni di casa al set point, puntualmente annullato da Casaro (chiuderà la partita con un eloquente 56% in attacco). Zappoli sigilla il muro del 27-25.

La Farmitalia conduce le operazioni sino al 13-11, punto dopo punto e con grande autorità.I locali di Esposito non vogliono abbassare il ritmo della partita e si riportano sotto (13 pari). Il Palazzetto si trasforma in una bolgia. La squadra di casa non molla la presa, nonostante i tentativi ospiti di chiudere ogni varco a muro. Nel momento più delicato, Kantor lancia in campo Nicotra al posto di Piervito Disabato. La partita si fa incandescente. Il punto di Zappoli (pallonetto vincente in posto tre) e il muro di Jeroncic servono sul piatto d’argento il sorpasso alla Saturnia (19-20). È un bel finale di set. Fabroni giostra con sagacia gli scambi decisivi. Ci pensa, alla seconda opportunità, Zappoli in pipe ancora una volta a mettere a terra il punto che archivia il parziale (25-22).

La Farmitalia vuole chiudere i conti e archiviare la pratica. Massa Lubrense non vuole deludere i propri tifosi. Il mix è confezionato. Kantor conferma la fiducia a Nicotra. I campani vanno avanti 12-10. Zappoli e Jeroncic (a muro) si riportano subito sotto. Nicotra sigilla il mani e fuori dell’ulteriore parità (14-14). Fabroni manda a nozze Zappoli che sigla il 17-15. Jeroncic in primo tempo tiene a distanza sempre i campani (18-17). Casaro toglie le castagne dal fuoco con un 20-18 da manuale (mani e fuori da posto due). Alberto Nicotra riesce a trasformare in oro l’invito di Fabroni, confezionando il 23-22. Casaro è super nell’azione che porta al match ball con il mani e fuori vincente al termine di un’azione intensissima. Zappoli, al primo tentativo, consegna la vittoria in tre parziali.

Shedirpharma Sorrento - Farmitalia Catania: 0-3 (25-27, 22-25, 22-25)

Shedirpharma Sorrento: Aprea 2, Cuminetti 9, Imperatore 6, Albergati 15, Starace 4, Buzzi 2, Grimaldi 0, Gargiulo 0, Donati (L), Maretti 8. N.E. Pontecorvo, Mangone, Piedepalumbo. All. Esposito.

Farmitalia Catania: Frumuselu 9, Fabroni 1, Zappoli Guarienti 13, Jeroncic 8, Casaro 16, Disabato 1, Tasholli 0, Fichera 0, Zito (L), Nicotra 5. N.E. Maccarrone, Battaglia, Smiriglia. All. Kantor.