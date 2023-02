Volley A3, Sorrento rimanda la vittoria casalinga: ko con Aurispa

Terza sconfitta consecutiva per la ShedirPharma Sorrento, che rimanda ancora l’appuntamento con la prima vittoria nel 2023 al PalAtigliana dove finora ha raccolto soltanto 2 set in 3 gare contro Tuscania, Casarano e Lecce. C’è partita soltanto nel terzo set (vinto dai costieri), mentre in tutti gli altri parziali Lecce si mostra superiore in tutti fondamentali trovando qualche flebile resistenza soltanto nella fase centrale del secondo set.

Il roster sorrentino esce dagli spogliatoi non troppo concentrato e deciso, Lecce giganteggia in attacco e ricezione, infliggendo ai padroni di casa una punizione durissima. Un 10-25 senza appello: peggior parziale incassato dall’inizio della regular season, dopo quelli persi a 14 (sempre in casa) contro Modica e Tuscania.

La musica non cambia fino a metà secondo set, quando dopo essere sprofondato a -6 (11-17), Sorrento tira fuori gli artigli accorciando le distanze fino al -2, cedendo però sotto i colpi di un implacabile Mazzone. Coach Nicola Esposito catechizza a lungo i suoi ragazzi: la reazione c’è, Albergati sale in cattedra con 12 punti (ed il 60% in attacco), e proprio l’opposto costiero ai vantaggi piazza l’ace che permette a Sorrento di crederci ancora. Il PalAtigliana si infiamma, ma a partire forte è Lecce con 2 ace di Tulone. Il punteggio segue a lungo il cambio palla, con i salentini che scavano il solco definitivo sul turno al servizio di Vaskelis che lancia gli ospiti verso i 3 punti.

Shedirpharma Sorrento - Aurispa Libellula Lecce: 1-3 (10-25, 22-25, 26-24, 14-25)

Sorrento: Aprea, Albergati 22, Cuminetti 8, Starace 8, Buzzi 4, Remo 1, Donati (L). Cambi: Maretti 8, Piedepalumbo, Imperatore, Gargiulo, Grimaldi. N.e.:Pontecorvo (L). All: N. Esposito.

Aurispa: Tulone 7, Vaskelis 15, Mazzone 17, Ferrini 12, Fortes 7, Agrusti 6, Giaffreda (L). Cambi: Coppola, Giacomini, Del Campo 2, Carachino. N.e.:Morciano (L), Pepe, Marzo, Bello. All: G. Bua