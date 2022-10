Volley A3, la ShedirPharma vince con Palmi e i tifosi esplodono di felicità

Squadra in casa

"Entrare in un palazzetto così è stato bellissimo. Grazie a tutte le persone che hanno lavorato per farci giocare in casa". Capitan Aprea è raggiante: la sua ShedirPharma Sorrento ha vinto la seconda sfida su due e soprattutto lo ha fatto fra le mura di casa. 3-2 contro Palmi.

"Ci abbiamo creduto tantissimo. Sapevamo che la partita era difficile, Palmi è una formazione ben attrezzata. Con il nostro gioco, - ha detto - e il nostro entusiasmo sapevamo che li avremmo messi in difficoltà. Vincere il primo set ci ha aiutato". la Shedir, avanti 2-1, si è fatta rimontare e ha battagliato nel quinto set finito 17-15.

Mercoledì contro Tuscania: "Ci arriviamo un po' più consapevoli" ha chiuso il capitano.