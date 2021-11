Senza intoppi la corsa della Team Volley Napoli che schiaccia anche il Volley Meta, 3-0

La Team Volley Napoli passa anche sul campo della Virtus Volley Meta e continua la sua corsa a punteggio pieno nel girone I del campionato di serie B maschile di Volley seppur in condominio con il Rione Terra.

La gara è sempre in controllo dei partenopei che affrontano con il giusto piglio un match in cui la gioventù e la freschezza degli avversari avrebbero potuto creare qualche grattacapo. I parziali, però lasciano poco spazio all’immaginazione (16-25, 16-25, 11-25) e fanno ben capire la direzione che ha avuto il match.

Nelle parole del Mister Calabrese per l’approccio della squadra al match: “È sembrato tutto facile, contro una squadra molto giovane, ma non era così scontato, sono stati bravi i ragazzi ad avere attenzione e concentrazione per tutta la gara”. Paolo Pecoraro centrale della squadra partenopea ha aggiunto: “Il mister in settimana ha posto l’accento in allenamento sul servizio e sulla concentrazione, e il risultato è proprio il frutto del lavoro della settimana”.

La prossima giornata vedrà impegnata la Team volley Napoli targata Sacs se la vedrà contro la nuova olimpica di Avellino al Pala Siani domenica 7 alle ore 18.

Volley Meta – Sacs teamvolly world Napoli 0-3

Parziali: 16-25, 16-25, 11-25