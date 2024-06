Le scosse sismiche fanno saltare il Campionato Italiano di beach volley a Giugliano

La Federazione Italiana Pallavolo rende noto l’annullamento della tappa del Campionato Italiano Assoluto 2024 di beach volley originariamente programmata da venerdì 5 a domenica 7 luglio a Giugliano in Campania. A causa dei recenti episodi sismici che stanno colpendo l’area flegrea e considerata la fascia costiera del Comune di Giugliano in Campania in zona rossa (come da recente Decreto-Legge n. 140 del 12 ottobre 2023), e al fine di assicurare e garantire la sicurezza e l’incolumità dei cittadini, degli atleti e degli addetti ai lavori, il Comune di Giugliano in Campania ha dunque ufficializzato la cancellazione dell’evento.

Il Campionato Italiano Assoluto 2024 di beach volley, partito la scorsa settimana da Caorle (VE) con il primo appuntamento Gold della stagione, sarà caratterizzato dunque da altri otto appuntamenti. Il prossimo evento del circuito nazionale targato FIPAV è in programma dal 28 al 30 giugno a Catania, per poi proseguire dal 12 al 14 luglio a Montesilvano (PE), appuntamento Gold dove verrà messa in palio la Coppa Italia 2024.

QUESTO IL CALENDARIO DEL CAMPIONATO ITALIANO ASSOLUTO 2024

LE TAPPE GOLD (Fonzies)

12-14 luglio, Montesilvano (PE) | Coppa Italia

6-8 settembre, Bellaria Igea Marina (RN) | Finali

LE ALTRE TAPPE DEL CAMPIONATO ITALIANO ASSOLUTO

28-30 giugno, Catania

19-21 luglio, Beinasco (TO)

26-28 luglio, Cirò Marina (KR)

2-4 agosto, Marina di Modica (RG)

9-11 agosto, Cordenons (PN)

23-25 agosto, Vasto (CH)