La Sacs Team Volley Napoli è un rullo compressore: 3-0 sulla Pallavolo Marino

La Team Volley Napoli targata Sacs viaggia comodamente grazie allo sponsor Autorally concessionaria Jaguar e Range Rover e fa sua trasferta in terra laziale e comodamente batte la compagine della Pallavolo Marino. La squadra Laziale, costruita per obiettivi diversi rispetto al team napoletano, mette in campo un gruppo di tutti under 19, che pur tenendo bene il campo e non sfigurando contro la prima della classe, nulla possono contro la Team Volley Napoli che si impone nettamente 3-0 (25-15; 25-20; 25-16).

Mister Calabrese concede un turno di riposo all’opposto Vincenzo Calabrese, schierando Mattia Nocera, che ben si comporta nella prima partita da titolare di questa stagione in ripresa dopo l’operazione al ginocchio di qualche mese fa, Michele Leone gestisce tutti i suoi attaccanti e la partita scivola sui binari giusti fin dai primi punti; c’e? il tempo per il debutto in serie B per il libero Roberto Ferretti.

Tutti soddisfatti a fine partita o quasi, il tecnico continua a chiedere ai suoi ancora maggiore applicazione nell’intervista post gara, intanto Napoli e? prima in questo girone I , stavolta in solitaria dopo che Pozzuoli ha bisogno del tie break per avere la meglio del Genzano.

L’appuntamento e? per la settimana prossima quando la Sacs Team Volley Napoli affrontera? il Monte Rotondo in una nuova trasferta in terra Laziale.