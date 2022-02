La Sacs Team Volley Napoli riparte con il piede giusto e mette ko Anguillara: 3-1

La Team Volley Napoli targata Sacs torna finalmente in campo dopo quasi due mesi di stop a causa dell’emergenza covid e lo fa nel migliore dei modi, imponendosi 3-1(31-29;23-25;25-15;25-12) nel turno casalingo che la vedeva opposta alla ASD Volley Anguillara. Gara molto diversa dalla partita d’andata in cui la squadra partenopea si era imposta in modo perentorio. Al Palasiani si e? vista una bella pallavolo, la squadra ospite, misto di giovani ed esperti giocatori ha messo in difficolta? la capolista che, dal canto suo ha stentato a prendere il ritmo, complice il lungo stop, e solo con un pizzico di fortuna ha la meglio nel primo set ai vantaggi; la musica nel secondo set non cambia, risultato in bilico per l’intero parziale, con Anguillara che fa suo il parziale solo nel finale. Sull’1-1 bravi i ragazzi di mister Calabrese a rientrare concentrati e scavare il solco abbastanza presto e vincere agevolmente sia il terzo che il quarto set facendo proprio il match.

Al termine della gara mister Calabrese, in sintesi, pur dichiarandosi soddisfatto della vittoria mette in guardia i propri atleti per il prosieguo della stagione; “Dopo questa lunga pausa e? come iniziare un nuovo campionato e bisogna subito comprendere i propri limiti e trovare le soluzioni ai problemi che via via si dovranno affrontare; la giornata di oggi deve servire da monito per la squadra , che ha impiegato troppo tempo a reagire alle difficolta? incontrate e questo e? sicuramente un aspetto da rivedere”.

L’appuntamento e? ora per la settimana prossima con la Team Volley Napoli attesa dalla impegnativa trasferta laziale in casa del Genzano, squadra terza in classifica.