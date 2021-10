La Sacs Napoli sorride all'esordio: 3-0 sull'Elisa Volley

Squadra in casa

Squadra in casa Elisa Pomigliano

Parte bene la Team volley World Napoli targata dal Main Sponsor SACS che si aggiudica i primi tre punti della stagione.

Al Pala Falcone di Pomigliano, finalmente con la cornice del pubblico che da tanto si aspettava, la squadra di mister Calabrese ha la meglio sulla giovane e motivata compagine dell’Elisa Volley guidata dall’esperto coach Libraro.

La Sacs team Volley s’impone 3-0 con i parziali di 25-21, 25-17, 25-19, ma è vietato farsi ingannare dai punteggi: l’Elisa Volley, squadra giovane e grintosa, ha dato filo da torcere in tutti e tre i parziali agli avversari e ci è voluta tutta l’esperienza e la pazienza degli ospiti per condurre in porto il match.

I numeri raccontano quanto segue: Leone (0); Pecoraro (4); Saccone(7); Botti (9); Canzanella (17); Calabrese V. (21); Nocera (2), mentre il libero Ardito ha garantito una positività del 70%.

Ora il prossimo appuntamento e? per il 24 Ottobre alle ore 18 al Pala Siani ai Colli Aminei per la prima gara casalinga che vedra? opposta la squadra del presidente Matano alla compagine abruzzese del Paglieta.