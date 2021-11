Rione Terra, al Palaerrico arriva la Virtus Paglieta: Giacobelli carica i suoi

Testa della classifica frutto di tre successi, nove punti, e solo un set perso. Con questo bottino il Bava Rione Terra Volley si appresta ad ospitare la Virtus Paglieta Volley, gara valevole per il quarto turno del campionato nazionale di serie B girone I. Al PalaErrico match in programma domani, sabato 6 novembre alle 19.00; prevista, come di consueto, la diretta della partita sulla pagina Facebook Rione Terra Volley Pozzuoli.

Tra le fila dei flegrei è Mario Giacobelli, super l’avvio di stagione del centrale al suo secondo anno al Rione Terra, a caricare i compagni a caccia della quarta vittoria consecutiva: “C’è entusiasmo, tanta voglia di fare bene. La vittoria di Casoria dimostra che stiamo facendo bene, la strada è quella giusta – spiega Giacobelli – domani con la Virtus Paglieta, squadra esperta e che annovera giocatori di categoria superiore, ci aspetta un altro banco di prova, dovremmo confermare quanto di buono fatto vedere. Da parte nostra c’è tanta determinazione e la consapevolezza della nostra forza ma anche umiltà. Coach Michele Romano è stato bravo nel creare il clima e l’amalgama giusta anche con i nuovi arrivati. Senza retorica, pensiamo una partita alla volta”.