Rione Terra Volley concede il bis e castiga anche l’Elisa Volley Pomigliano

All'esordio al PalaErrico il Rione Terra si sbarazza di una coriacea Elisa Volley Pomigliano per 3 set ad 1 e conquista la seconda vittoria su due partite in campionato.

Dopo due set vinti agevolmente, Pomigliano d'orgoglio rimette tutto in discussione ma i flegrei sono poi bravi nel prendersi il quarto set ed i tre punti.

Il commento di uno dei protagonisti, Mario Giacobelli: “Sembrava nostra questa partita ma ci tengo a fare i complimenti all’Elisa Colley perché hanno lottato e giocato molto bene, è stata dura conquistare i tre punti, noi siamo ancora in rodaggio, dobbiamo acquisire diversi meccanismi, qualcosa abbiamo dovuto lasciare agli avversari ma per fortuna il quarto set è girato a nostro favore; ho lasciato la firma negli ultimi scambi, è vero, ma penso che questa sera non ci sia stato né un migliore né un peggiore in campo, abbiamo tante potenzialità inespresse, ci alleniamo bene con mister Romano, arriviamo da una fase di carichi e con pochi test sulle spalle, dobbiamo crescere ed imparare ancora molto”

BAVA RIONE TERRA – ELISA VOLLEY POMIGLIANO 3-1

I parziali: 25-17; 25-18; 22-25; 25-21