Rione Terra Volley accoglie Anguillara, coach Romano: "Massima attenzione"

Reduce dall’importante successo sul difficilissimo campo di Genzano, altro impegno contro una compagine laziale per la Bava Rione Terra Pozzuoli che ospita domani (ore 18:00) al PalaErrico il Volley Anguillara. Per i puteolani, bravi ad imporsi e riuscire a strappare due punti ad una diretta concorrente per la post season, altro banco di prova da non sottovalutare: Anguillara, attualmente al quinto posto in classifica a quota 11 punti, è una squadra da prendere con le molle come tiene a precisare coach Michele Romano, tecnico dei flegrei, a poche ore dal match, valido per l’ottava giornata del campionato nazionale di serie B. Prevista, come di consueto la diretta streaming sulla pagina Facebook Rione Terra Volley Pozzuoli.

“Siamo reduci da una vittoria molto importante contro una diretta concorrente. La vittoria contro Genzano, squadra costruita per vincere il campionato, ci dà ulteriore fiducia e consapevolezza nei nostri mezzi. È un grande segnale in vista del prosieguo del campionato ma pensiamo una partita alla volta come ribadisco sempre ai ragazzi – spiega il coach del Rione Terra – Anguillara è una squadra da non sottovalutare che ha diversi elementi di categoria superiore e che verrà a Pozzuoli per strappare punti. Finora il bilancio è molto positivo ma l’obiettivo in questa fase è pensare a noi stessi e lavorare in palestra. Non siamo ancora al 100% ma lo spirito è quello giusto e possiamo fare ancora meglio, abbiamo ancora ampi margini di miglioramento”.