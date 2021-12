Rione Terra, tempo di big match: al PalaErrico la Sacs Team Volley Napoli

Reduce dal successo esterno con il Marino, big match alle porte per la Bava Rione Terra Volley che ospita domani al PalaErrico la capolista Sacs Napoli.

La Bava Rione Terra è chiamata all’impresa al cospetto di una squadra fortissima e che ha lasciato le briciole alle avversarie finora. Dal canto suo il Rione Terra (che ha una partita in caledario da recuperare) proverà a dare spettacolo per far valere il fattore campo e riavvicinarsi così alla vetta della classifica.

Tutto pronto in casa Rione Terra, match in programma alle 19:30 (prevista la diretta streaming sulla pagine facebook Rione Terra Volley Pozzuoli) e alla vigilia è Matteo Piccolo, tra i più positivi di questo inizio di stagione per i flegrei, a presentare il big match e caricare i compagni: “Siamo consapevoli dell’importanza della partita di domani, anche se non decisiva essendo ancora alla fine del girone di andata ma non vediamo l’ora di scendere in campo per confrontarci contro una squadra costruita per vincere con i vari Ardito, Saccone e Canzanella giocatori top della categoria – spiega il centrale gialloblu assente nell’ultima sfida – Credo che sarà una partita carica di tensione tra due squadre tecnicamente forti e che si rispettano tra due società ambiziose che, tra l’altro, stanno facendo grandi cose dando lustro all’intero movimento pallavolistico regionale. Mi aspetto un PalaErrico pieno di gente e rumoroso per godersi una partita avvincente e spettacolare”.