Rione Terra Pozzuoli esordio top: Ischia battuta 3-0

È vincente, e convincente, l’esordio in campionato del Rione Terra Bava Pozzuoli Volley: gli uomini di coach Michele Romano battono in trasferta per 3 set a 0 l’Ischia Pallavolo facendo il loro dovere battezzando con i tre punti il primo match della stagione 2021/22 del campionato di serie B.

In avvio il match è equilibrato: dopo l’1-0 Ischia il primo punto della stagione del Rione Terra è del centrale Matteo Piccolo che firma il 4-2. I puteolani iniziano a carburare e cambia la musica: con Montò e Giacobelli si arriva al 9-5 poi al 15-10 con la schiacciata di Saggiomo. Il Rione Terra scappa ma l’Ischia non molla (19-16) ma è l’ultimo acuto del primo set vinto dai gialloblu per 25-17 con un inarrestabile Saggiomo e le giocate intelligenti di Di Santi, nuovo capitano del Rione Terra. Nel secondo set a condurre nel punteggio sono sempre gli ospiti, 6-3 poi 12-8 con la super schiacciata di Montò ma l’Ischia dell’ex Marco Scotto non è mai doma, complice però anche un leggero calo mentale degli uomini di coach Michele Romano. Errori alla battuta da una parte e dell’altra, Quaremba per i flegrei sigla il 24-18 ma nonostante il parziale di 4-0 degli isolani, con coach Romano costretto a chiedere time out per riordinare le idee, il Rione Terra la spunta: 25-22 con il mani fuori di Di Santi ed è 2-0 nei set. Nell’ultimo parziale la strada si fa in discesa: Di Giorgio alla regia è già il faro del Rione Terra e con Giacobelli c’è già l’intesa 9-5 poi 13-7 con Di Santi. I puteolani spingono, l’Ischia non ne ha più e si arriva al 16-7 Pozzuoli che fa partire i titoli di coda al match. I flegrei si impongono sul 25-16 con il Rione Terra che si aggiudica meritatamente l’intera posta in palio.

AS ISCHIA PALLAVOLO 0

RIONE TERRA POZZUOLI 3

(17-25, 22-25, 16-25)