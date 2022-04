Rinviata Teamvolley Napoli - Meta, ma i partenopei festeggiano lo stesso

Il recupero della quattordicesima giornata di campionato della Team Volley Napoli non si è disputato sabato 23 Aprile come inizialmente previsto, ma la gara è stata spostata d’ufficio dalla Fipav per consentire all’atleta del Meta, Giacomo Russo, cui vanno gli auguri di tutta la società partenopea, di poter rispondere alla chiamata della nazionale under 18, Nazionale che si è poi qualificata per la fase finale degli europei di categoria.

La partita Sacs Team Volley Napoli-Meta sarà recuperata martedì 26 Aprile alle ore 21.

La vera notizia di giornata è che sabato Pozzuoli, seconda in classifica, è stata sconfitta nettamente dal Casoria, permettendo così alla squadra di Coach Calabrese di approdare alla matematica prima posizione con due turni di anticipo.

Nelle Parole del DG Matano tutta la soddisfazione: “il primo posto è un traguardo importante per la nostra società, ci proietta ai playoff, ma onoreremo al massimo le prossime due gare senza rilassarci”