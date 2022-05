Playoff - Super Teamvolley Napoli, Macerata ko è finalissima: 3-0

La Team Volley Napoli, targata Sacs, chiude la serie di semifinale in gara 2 dei playoff promozione della serie B di volley maschile, che daranno accesso alla serie A3 , battendo con il punteggio perentorio di 3-0 (25-17 25-16 25-22) la Paoloni Macerata.

Il vero protagonista della serata e? il pubblico, il Palasiani e? una vera bolgia, tantissimi i sostenitori accorsi per tifare Napoli, un tifo corretto, fatto di colori e musica, il pubblico della Pallavolo, mai fuori delle righe,con il dj Gianluca Squillace a pompare con la sua musica l’ambiente gia? surriscaldato.

Organizzazione della serata perfetta, il Dg Matano, il Ds Comite, il Tm Attilio Mignone si sono superati, con effetti di luce e starting six da palcoscenici di livello superiore; la squadra raccoglie, si carica ed “esce dai blocchi” come un razzo e, vinta l’emozione dei primi punti, rompe l’equilibrio sull’8-8 del primo set e da quel momento per la Paoloni non resta che fare da spettatore: Leone dirige l’orchestra, l’opposto Calabrese e? illegale con attacchi da prima e seconda linea, la sapienza del Bomber Canzanella a tirare fuori conigli dal cilindro manco fosse il mago Silvan, i centrali Saccone e Pecoraro lavorano a muro in modo eccellente toccando, quando non murano a punto e riproponendosi; il libero Francesco Ardito riceve e copre spazi, condendo il tutto con difese a mani aperte; ed e? un attimo, sale in cattedra Daniele Botti, il giocatore che forse piu? di tutti sentiva la partita, forse perche? cresciuto a due passi dal palazzetto, chiude con una parallela da posto due una riapertura di Leone che e? pura poesia per gli amanti di questo sport, e? il punto che chiude il secondo set e concede il matematico accesso alla finale, il Palasiani esplode!

Resta il terzo set da giocare, Macerata non ne ha più, Napoli da? spazio a Pirozzi e Giordano entrati a sostituire Botti e Saccone, mentre nel finale dentro anche Matano e Ferretti per chiudere prima dell'immancabile festa.

Nel dopogara il tecnico Calabrese: “I ragazzi sono stati perfetti nell’interpretare la gara, raccolgono i frutti del lavoro in palestra, questa sera si festeggia, ma gia? tra poche ore sara? il momento di iniziare a pensare alla finale con Roma, ringraziamo il pubblico per il calore e il sostegno”.

L’appuntamento e? per gara 1 a Roma sabato 21 Maggio alle 16, per continuare a coltivare il sogno promozione e riportare la serie A dopo 22 anni.