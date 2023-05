Play-off B1. Luvo Barattoli Arzano irriconoscibile a Imola: lo 0-3 complica il percorso verso la finale

Squadra in casa

Squadra in casa Clai Imola

La Luvo Barattoli Arzano si ferma sul campo della Clai Imola. L’aria dell’Emilia continua ad influire negativamente sulle ragazze arzanesi ed il gusto amarognolo della sconfitta arriva anche al termine della prima uscita dei playoff promozione in serie A. Ad influire sul risultato finale la giornata particolarmente negativa del servizio (14 errori in battuta hanno portato altrettanti punti alle rivali) ed il piccolo malore occorso a Jazmin Suero costretta ad abbandonare la partita nel secondo set. La gara mette in evidenza la buona vena della squadra di casa. Moretto e Rizzo vanno a segno con regolarità ed a fine partita saranno le più incisive.

Dall’altra parte della rete fanno la loro parte De Siano ed Aquino. La squadra di coach Caliendo stacca Arzano dopo l’equilibrio iniziale (16-9), i troppi errori frenano i tentativi di recupero dell’Arzano e creano una forbice ampia nel punteggio che non verrà più colmata. Finisce 25-17. L’avvio del secondo set non è dei migliori. Imola prende le redini dell’incontro e scappa avanti. Coach Piscopo prova costantemente a scuotere la squadra ottenendo risposte parziali. Anche in questo parziale più volte la squadra prova a riequilibrare la frazione senza riuscirci.

A fine set attenzione su Jazmin Suero che accusa problemi di respirazione e viene sostituita in via precauzionale da Francesca Dello Iacono. Il copione del terzo set è simile al precedente ed Imola può festeggiare. Nulla è perduto. Per proseguire il suo percorso verso la massima serie la Luvo Barattoli Arzano deve vincere la gara di ritorno col punteggio di 3-0 oppure 3-1 e successivamente conquistare il golden set, tutti gli altri punteggi invece farebbero qualificare la Clai Imola. Il tabellino del match:

CSI CLAI IMOLA-LUVO BARATTOLI ARZANO 3-0 (25-17; 25-21; 25-18)

IMOLA: Telarini ne (L2), Arcangeli, Cavalli 2, Tasholli ne, Cammisa 11, Folli ne, Migliorini 6, Mastrilli ne (L), Curti ne, Ndyaie ne, Morciano 1, Missiroli 3, Moretto 15, Rizzo 11. All. Caliendo

ARZANO: De Siano 8, Piscopo (L), Passante 6, Aquino 8, Suero De Leon 5, Silvestro ne, Allasia 2, Carpio, Bianco, Rinaldi, Dello Iacono 1, Putignano 7. All. Piscopo