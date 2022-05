Volley A3, Ottaviano salva: sarà di nuovo serie nazionale

Salvezza sia. Con la vittoria in gara 3 di playout la Falù Ottaviano si assicura un altro anno in serie nazionale. La formazione ha vinto 3-1 fra le mura di casa contro Galatina.

Nel primo set la tensione è palpabile. Tanti gli errori in battuta e le due squadre viaggiano punto a punto. Il break per Ottaviano arriva con Ruiz a muro e Lucarelli in attacco per il 18-16. Nel finale Ottaviano aumenta il parziale e chiude con Pizzichini 25-22 e 1-0 Gis.

Nel secondo set partita che continua a viaggiare punto a punto. Prima break di Ottaviano poi rientra Galatina con gli ospiti avanti 18-17. Nel finale Galatina mantiene il punto di vantaggio e chiude il secondo parziale 23-25 e si riporta in parità.

Nel terzo set Ottaviano parte reagendo e vola 12-9 con il muro di Buzzi. Galatina scende in ricezione e Buzzi sigla anche l’ace del 15-10. Ottaviano sale 20-17 e nel finale la Gis soffre ma doppio Pizzichini chiude il parziale 25-22 e riporta Ottaviano sul 2-1.

Nel quarto set partenza sprint della Falù Ottaviano che vola 5-1 con Pizzichini e Buzzi. Ottaviano vola avanti prova la fuga ma la paura di vincere, la paura del traguardo fa tornare sotto Galatina. Nel finale Buzzi stampa Galatina e il Palazzetto esplode di gioia. Ottaviano è salva.

Falù Ottaviano- Efficienza Energia Galatina 3-1 (25-22; 23-25; 25-22; 25-23)