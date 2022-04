Volley A3 playout, Ottaviano rimanda la salvezza a gara 3: vince Galatina

Squadra in casa

Squadra in casa Galatina

Tutto rimandato a gara 3, prevista per la prossima domenica 1 maggio. Nel girone Blu di serie A3 l’Efficienza Energia Galatina vince fra le mura di casa contro Ottaviano, in gara 2 di playout e così può ancora sperare di essere salva. Ottaviano, che aveva vinto nettamente gara 1, si è trovata a fare i conti con un’avversaria affamata e sono bastati i 23 di Lucarelli con i 13 di Pizzichini e Buzzi per confermare la buona prestazione di gara 1.

Galatina perde il primo set ai vantaggi, poi rimonta e si porta in vantaggio per chiudere definitivamente i conti al tie break giocato punto a punto.

Galatina: Apollonio (L), Pepe 9, Lotito 14, De Matteis, Giljanovic 29, Calò ne, Luceri ne, Sardanelli (L), Latorre 1, Antonacci 14, Lentini, Buracci 21. All. Bua.

Ottaviano: Lucarelli 23, Ammirati ne, Tulone 3, Ambrosio ne, Buzzi 13, Titta (L), Settembre 4, Pizzichini 13, Coppola 1, Ruiz 20. All. Mosca.