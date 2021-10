Ottaviano in casa mette da parte un punto, zero per Massa Lubrense

"Siamo stati bravi dal terzo set in poi a rimanere sul pezzo, noi facciamo tanta fatica sulla palla alta, fondamentale per cui stiamo lavorando tanto, peccato per il tie break. Dobbiamo continuare a lavorare tanto e bene". Commenta così Matteo Pizzichini la sconfitta 3-2 (20-25; 23-25; 25-14; 25-16; 21-23) maturata in casa fra la sua Falù Ottaviano e Casarno. "Dobbiamo capire un paio di aspetti, alterniamo a picchi interessanti grossi cali, da martedì studieremo il perché, non ci sono partite semplici, abbiamo tanta fame e dopo oggi siamo anche arrabbiati".

Zero punto per Massa Lubrense, che ha ospitato in casa Aurispa Libellula Lecce: risultato finale 0-3 (20-25; 20-25; 15-25).