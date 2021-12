Ostacolo Monterotondo per la capolista Sacs Team volley Napoli

La Team Volley Napoli targata SACS sarà impegnata sabato 4 Dicembre 2021, nella ottava giornata del campionato nazionale di serie B maschile girone I, nuovamente in trasferta in terra laziale a Monterotondo.

Nelle parole del Team Manager, l’avv. Attilio Mignone, la presentazione del match: “Una partita importante, vincere per rimanere in solitaria davanti a tutti, è questo l’obiettivo, certo non sarà facile perché tutte le inseguitrici hanno una carica maggiore quando incontrano la capolista ed è normale che sia così; siamo certi che la Volley team Monterotondo cercherà di metterci in difficoltà. “La nostra squadra ad ogni modo si sta allenando con concentrazione e attenzione – prosegue il team manager - e siamo certi che non ci faremo cogliere impreparati”.

Il fischio di inizio della gara è fissato per sabato 4 Dicembre 2021 alle 17.00