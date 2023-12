Orgoglio azzurro per l’Arzano Volley: Giada Ianuale e Giulia Russo convocate dal Club Italia del Sud

Sorrisi di fine anno per Giada Ianuale e Giulia Russo. Le due promesse della pallavolo regionale, in forza all'Arzano Volley, sono state convocate per le attività di fine anno dal Club Italia del Sud. Le ragazze raggiungeranno il gruppo azzurro alle ore 15:00 di martedì 26 dicembre per uno stage di allenamento a Policoro, in provincia di Matera. Una esperienza importante, da condividere con altre atlete che nutrono le identiche prospettive di crescita. Ad accogliere Ianuale e Russo ci sarà lo staff federale composto dal primo allenatore Daniele Turino, il vice Angelo Polignano, l'assistente Pamela Petrone oltre che al direttore tecnico Marco Mencarelli, dal tecnico federale Pasquale D'Aniello ed il team manager Alessio Di Iorio.

Lo stage si concluderà alle 13 del 30 dicembre e le atlete torneranno a casa per il Capodanno in famiglia. Lo scorso anno la Federvolley ha approvato un progetto pilota orientato ad una qualificazione specifica per le regioni del Sud Italia e che in futuro potrà essere diffuso anche in altri contesti territoriali. Il programma prevede l’organizzazione di quattro periodi di attività collegiale della durata di sei giorni, organizzati nelle diverse regioni, che coinvolgono un gruppo di 20-24 atlete nate nel 2006, 2007, 2008 e 2009. Nella stagione estiva, poi, si punta a un breve periodo di attività collegiale di 8-10 giorni e la partecipazione, ove possibile, ad eventi internazionali per completare i processi di qualificazione delle giocatrici inserite nel programma.