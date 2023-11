Nuova stagione, “vecchia” Arzano: la Luvo Barattoli sa soltanto vincere

Secondo una delle tante versioni più o meno ufficiali, il nome Arzano deriva da “Aer Sano”, vale a dire “aria sana”. Di sicuro lo è quella che si respira in casa Luvo Barattoli, la formazione di B1 femminile di volley che continua a dominare il proprio girone dopo l’ottima scorsa stagione in cui è stata sfiorata la Serie A. Proprio le prodezze di pochi mesi fa, con i play-off deludenti per le ragazze di coach Piscopo avrebbero potuto far pensare come gran parte delle energie fossero state profuse, in realtà l’Arzano Volley ha ancora fame. Lo sta dimostrando in questo primo scorcio della stagione 2023-2024, tanto è vero che dopo appena 4 giornate è già in testa al girone E.

Sono bastati pochi match per capire come la Luvo Barattoli avesse le stesse ambizioni dello scorso anno, inoltre le statistiche raccontano che ha già fatto meglio di dodici mesi fa. Finora la squadra ha vinto tutte le partite disputate, regolando Castellana Grotte, Hub Ambiente Catania, Terrasini e Marsala, conquistando i 12 punti in palio. Dopo quattro gare del campionato 2022-2023, invece, le campane avevano un punto in meno in classifica a causa del successo al tie-break contro Marsala. Il bilancio è dunque già positivo: Passante e compagne hanno ceduto un solo set (il primo giocato in assoluto contro Castellana Grotte) per poi scatenarsi con le altre avversarie.

Sabato 4 novembre sono state protagoniste di una prova a dir poco convincente nella sfida con una formazione di tutto rispetto, Marsala, che è stata costruita per il salto di categoria. Il 3-0 al PalaRea, liscio come l’olio, ha confermato una volta di più come Arzano non soffra di vertigini e voglia ripetere la cavalcata dell’ultima stagione. Il merito è di un roster confermato pressoché in blocco, con la sola Camilla Sanguigni come new entry che è arrivata ad Arzano per rinforzare un gruppo già molto unito.

Inoltre, la società non perde d’occhio il suo settore giovanile e in occasione del match di due giorni fa coach Piscopo ha regalato una grande gioia a Chiara Sigismondo: classe 2007, ha fatto il suo ingresso in campo senza timore, il premio per l’impegno dimostrato ogni giorno e per le interessanti capacità che ha messo in mostra in un fondamentale come la battuta. Le ambizioni arzanesi verranno messe a dura prova già a partire dal prossimo weekend. Sabato 11 novembre è in programma il big match contro l’Energy System Catania, autentica corazzata che punta ugualmente all’A2 e che ha soltanto un punto in meno in classifica rispetto alla Luvo Barattoli: al PalaRea sarà insomma protagonista la pallavolo con la P maiuscola.