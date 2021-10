Nuova maglietta per Arzano: il debutto sabato a Melendugno

Sabato 23 ottobre alle 17:30 sarà già tempo per una nuova giornata di campionato di B1 e Arzano ha tutta l’intenzione di bissare l’ottimo esordio del weekend appena terminato. Dopo aver regolato senza problemi Desi Volley Palmi in casa (3-0), la Luvo Barattoli sarà impegnata nella prima trasferta stagionale, per la precisione in Puglia. La formazione campana farà visita a Melendugno che ha strappato un punto sabato scorso contro un’altra compagnie napoletana, Fiamma Torrese.

È un avversario da prendere dunque con le molle e per l’occasione Arzano potrà contare su una nuova divisa di gioco. Dalla prossima gara, infatti, le giocatrici indosseranno una maglietta nuova di zecca con i colori che da sempre accompagnano questa società sui campi di tutta Italia: eleganza nella linea e si spera anche che sia sinonimo di nuove vittorie. La maglia del libero sarà invece rigorosamente bianca e con lo sponsor sociale Uildm. Arzano ha voluto ringraziare Antonio Siano ed Enjoy per la realizzazione molto gradita.