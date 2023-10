Volley A3, Napoli si prepara al debutto davanti al suo pubblico: "Inizio tosto, siamo in fibrillazione"

Anti vigilia. Domenica 15 ottobre si alza ufficialmente il sipario sul campionato di serie A3 e la QuatWare Napoli è pronta al debutto fra le mura di casa. Sfida subito di alto livello contro Marcianise: appuntamento alle 18 al PalaSiani. A fare il punto della situazione è mister Sergio Calabrese: "Stiamo vivendo questi giorni con grande fibrillazione, - dice - con grande attenzione, ci prepariamo a giocare una partita difficile contro una squadra che ha fatto un grande precampionato con ottime prestazioni nelle gare disputate; sappiamo che non sarà facile, cosi come sappiamo che gare facili in questo campionato non ce ne saranno".

Il gruppo, presentato ufficialmente proprio nei giorni scorsi davanti ai sostenitori, è concentrato e desideroso di fare bene: "Siamo un passo dietro, - prosegue Calabrese - avendo avuto qualche difficoltà nella fase di preparazione, ma niente di più, niente di meno delle difficoltà che hanno incontrato le altre squadre in questo inizio di stagione".

Domenica conta subito sia perché è campionato, sia perchè si è davanti al proprio pubblico: "Siamo desiderosi di fare una grande prestazione davanti al nostro pubblico" chiude il tecnico.

Questo il roster completo: palleggiatori Michele Leone, Adam Quarantelli; opposti Marco Cefariello, Vincenzo Calabrese; centrali Peppe Saccone, Giuseppe Martino, Rocco Malanga, Matteo Piccolo; liberi Francesco Ardito, Simone Monda; schiacciatori Petr Sulista , Vincenzo Montò, Simone Starace.