Volley A3, Napoli ko contro Ortona

Ancora una sconfitta al tie break per la QuantWare Napoli, contro la quotata Sieco Service Ortona cede all’ultimo respiro , risultato finale Quantware team Volley Napoli-Sieco Service Ortona 2-3(25-20;17-25;25-22;18-25;13-15).

C’è molto rammarico in casa Napoli per questa sconfitta, nonostante il punto raccolto contro una delle big del girone Blu della serie A3 Credem , l’Ortona che schiera in campo Marshall e Bertoli, che alla fine risultano determinanti per la propria squadra.

Per larghi tratti la squadra napoletana ha dominato il campo con Martino sugli scudi , che chiude con 17 punti di cui 7 muri punto, il sempreverde Canzanella che con i 15 punti di oggi ha raggiunto i 500 attacchi vincenti in carriera e la costante prestazione in ricezione di Ardito con il 77%di positività (63% prf).

Il pubblico non è mancato in questa serata, oltre 200 spettatori ad assistere allo spettacolo nella girandola di emozioni, che si è conclusa dopo due ore di battaglia 15-13.

Il coach Calabrese a fine partita ha dichiarato: “ ancora una volta usciamo dal campo sconfitti, paghiamo anche lo scotto dell’aver dovuto affrontare 3 trasferte nelle prime 4 gare per poi affrontare in casa le big del campionato, la crescita c’è , i miglioramenti anche, continuiamo a lavorare in vista della prossima trasferta a Palmi della prossima settimana”.