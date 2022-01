Volley A3, Massa Lubrense si prende tre punti contro Casarano

Dopo il ko con Aversa un risultato importante. La Shedirpharma Massa Lubrense vince 3-1 contro Casarano e mette da parte tre punti importanti per la classifica. Una battaglia quella con Casarano come testimoniano i primi due set: 29-27 e 24-26, poi invece maggiore energia da parte di Massa che chiude con i parziali 25-20 e 25-16.

"In settimana ci ha fatto bene parlare, - ha detto coach Ruggiero - e trasferire i messaggi giusti da parte della società. È stato bello vedere i ragazzi lottare punto a punto nei primi due set con grinta e consapevolezza nei propri mezzi. La prima volta ci è andata bene, la seconda meno, ma è stato fondamentale reagire subito con il piglio giusto. Quando la squadra è in palla, va come in trance agonistica, tirando fuori giocate importanti per questa categoria. Abbiamo mantenuto sempre alta la concentrazione, mettendo in cassaforte tre punti di platino". Platino sì, poiché sulla carta i valori erano molto diversi: 26 per Casarano, 14 per Massa Lubrense, ora diventati 17.

"C'era tanta voglia di riscatto, - ha continuato Enrico Pilotto - perchè nel match di andata avevamo probabilmente giocato la peggior partita stagionale. Questa volta siam partiti subito carichi, giocando al massimo delle nostre potenzialità. Abbiamo attaccato alla grande, murato bene, toccato tante palle, ed il risultato ci ha premiato".