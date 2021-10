Massa Lubrense ancora al palo. Esposito: "Facciamo leva sul nostro orgoglio. Da domenica vogliamo la svolta"

Tre partite, tre sconfitte e tanta voglia di dare una svolta al percorso. Ha davanti a sé un'occasione più che d'oro la Shedirpharma Massa Lubrense, una delle neopromosse in serie A3 per la stagione 2021/2022 e ancora ferma al palo dopo tre giornate di campionato nel girone Blu: la squadra di coach Nicola Esposito domenica 31 ottobre alle 18 ospita Sabaudia, che ha vinto solo alla prima giornata.

"Arriviamo da un momento non fortunato, consapevoli però di aver affrontato squadre più attrezzate di noi, - commenta il tecnico – ora inizia un filotto di partite più alla portata, inizia il nostro campionato e dobbiamo dare tutto”.

Con Sabaudia un match che sarà combattuto: “Arrivano anche loro da due sconfitte, ci sarà tensione da entrambe le parti per la tanta voglia di vincere, saranno i dettagli a fare la differenza”.

La Shedirpharma ha bisogno di calarsi nella parte: “Tanti giocatori dello scorso anno sono rimasti con noi, il salto in serie A non è facile, lo scorso anno avevamo collezionato tante vittorie, sapevamo che non sarebbe stato lo stesso. Ciò che conta, - spiega Esposito – è rimanere uniti nei momenti di difficoltà, come questo. Nella squadra ci sono persone che prima di essere giocatori sono uomini. Ci siamo guardati in faccia lunedì in palestra e abbiamo fatto valere l’orgoglio, domenica dovrà essere la nostra svolta”.

La classifica è ancora tutta aperta: “Guardandola adesso è demoralizzante, ma abbiamo giocato tre partite e lavorando con serenità faremo del nostro meglio per dare sempre il massimo. Dal punto di vista tecnico? Lavoriamo su battuta e ricezione, da lì si costruisce”.