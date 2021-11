Massa Lubrense rompe finalmente il ghiaccio: vittoria con Sabaudia

Squadra in casa

Una quarta giornata da incorniciare per la Folgore Massa Lubrense. La Shedirpharma batte Sabaudia 3-0 e rompe finalmente il ghiaccio in serie A3 conquistando tre punti importanti per la classifica.

La formazione di Esposito ha lottato dal primo all’ultimo set, a volte trovandosi anche in svantaggio, ma sempre brava a recuperare.

“Finalmente, la stavamo aspettando da un mese questa vittoria, - dice il direttore sportivo Enzo Mosca - è stata la vittoria del gruppo, i ragazzi la volevano e l’hanno cercata; ci siamo allenati benissimo in settimana e il match è stato il giusto specchio”.

A valorizzare il collettivo è lo stesso coach Esposito: “La differenza l’ha fatta la squadra, tutti si sono messi a disposizione del gruppo nei momenti di difficoltà. C’è stata forse poca lucidità in campo da parte di entrambe le squadre, ma nei momenti topici del set siamo emersi”.