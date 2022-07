Volley A3, Buzzi è un nuovo giocatore di Massa Lubrense

Daniele Buzzi è un nuovo giocatore della Shedirpharma Massa Lubrense. A Ottaviano nella passata stagione, Buzzi gioca nel ruolo di centrale. Buzzi è convinto della sua scelta: "Sicuramente la franchezza e la sincerità con cui la società si è sempre rapportata con me fin dai primi contatti. Mi ha fatto capire di volermi fortemente, ed in due giorni abbiamo chiuso l’accordo senza problemi. Alla Folgore è stata costruita una squadra di livello, e ho voglia di ripetermi dopo l’ultima stagione giocata da protagonista a Ottaviano".

In gara 3 di playout Buzzi è stato il migliore in campo con 17 punti. Le aspettative ora alla Folgore sono alte: "Credo che attraverso il lavoro, questa squadra possa stare tranquillamente nelle zone alte della classifica. All’inizio bisognerà trovare il giusto amalgama, perché ci sono tanti nuovi innesti che non hanno mai giocato insieme, ma ci sono tutti i presupposti per far bene. Sono carico, e senza timore perché pur avendo ancora tanto da imparare, ho già avuto modo di conoscere le insidie che questa categoria può nascondere. Non vedo l’ora di iniziare, ed abbracciare la tifoseria che in Campania sa essere davvero caldissima".