Volley A3, Massa Lubrense ko con Aversa

Il 2022 della Shedirpharma Massa Lubrense si apre con una sconfitta in casa per 0-3 contro Aversa, una delle big del girone Blu del campionato di serie A3.

Nel primo set dopo il 4-3, Aversa si porta sull’8-12, poi la Shedirpharma recupera fino al 13-14, ma c’è un altro allungo che vale il 15-20 e il finale dice 18-25. Aversa si porta sul 7-11 nel secondo set, poi è 12-16. Massa non riesce a riaprire i conti e il finale dice 20-25. I padroni di casa ci provano nella terza frazione, per la prima volta sono in vantaggio sul 9-7, poi è punto a punti fino al 21-22 con sorpasso di Aversa che vince 23-25.

Partire da recuperare invece per Ottaviano e Marigliano, che non sono scese in campo rispettivamente in casa contro Tuscania e fuori contro Sabaudia causa Covid.