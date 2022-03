Volley A3, Massa Lubrense ko con Aci Castello

"Purtroppo Deserio era tra quelli costretti a combattere da qualche giorno con l'influenza, e questo mi ha dato la chance di giocare il primo set intero da titolare. Sono felice di aver realizzato i primi punti tra le mura amiche, ma allo stesso tempo rammaricato per il risultato finale. Mi auguro che la delusione si possa trasformare in energia positiva, per ripartire già dalla prossima sfida in programma giovedì sera contro Modica". Commenta così Imperatore la sconfitta della sua Folgore Massa contro Aci Castello per 0-3.

E' una partita abbastanza a senso unico con Massa a resistere solo fino al 7-8 del primo set, poi viene chiuso 21-25, mentre gli altri due 16-25.

Shedirpharma Massa Lubrense: Illuzzi 0, Fantauzzo 4, Pilotto 2, Lugli 7, Sorrenti 7, Deserio 1, Pontecorvo (L), Denza (L), Peripolli 0, Grimaldi 0, Imperatore 2. N.E. Aprea. All. Esposito.

Sistemia Aci Castello: Cottarelli 2, Zappoli Guarienti 12, Smiriglia 8, Lucconi 21, Gradi 1, Frumuselu 7, Vintaloro 0, Battaglia 4, Maccarrone (L). N.E. Pappalardo, Andriola. All. Kantor.