Volley A3, Marigliano perde il derby contro Marcianise: è buio pesto in classifica

Squadra in casa Marigliano

Buio pesto in classifica: si chiude con una sconfitta il 2021 del Volley Marigliano che perde in casa il derby contro Marcianise. Risultato finale 1-3 in un palazzetto da tutto esaurito.

Nel primo set è Marcianise a partire meglio (5-10) e le distanze si mantengono (10-15). Marigliano accorcia 14-15 ma non c’è la svolta; Marcianise sigla il 19-23 e vince 20-25. Una lunga battaglia il secondo set, tutto giocato punto a punto fino al 23-23 quando si susseguono punti che alla fine portano bene a Marigliano: 27-25.

Nel terzo set parte bene ancora Marcianise (3-6) che si porta poi sull’11-18. Marigliano non riesce ad accorciare: 18-25. Nel quarto set si lotta più da vicino (12-14), Marigliano però non dà mai l’idea di poter ribaltare la situazione e infatti chiude Marcianise 22-25.