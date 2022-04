Volley A3, Marigliano ko con Casarano nell'ultima sfida casalinga: tanti i tifosi ad applaudire

Squadra in casa

Squadra in casa Marigliano

"Grazie, grazie, grazie, siete stati un pubblico meraviglioso. Vi nominiamo personalmente pubblico da serie A. Mai vista una cosa del genere, semplicemente fantastici. Ci avete ripagato dei mille sacrifici fatti". E' questo il pensiero condiviso della società nell'ultima sfida casalinga della Con Crea Marigliano, la formazione di serie A3 già certa della retrocessione in B con soli cinque punti in classifica.

In casa è arrivato il ko con Casarano per 1-3: gli uomini di Cirillo hanno lottato in tutti e quattro i set conquistandone anche uno. Il campionato si chiuderà a casa di Marcianise domenica 10 aprile

Con.Crea Marigliano – Leo Shoes Casarano 1-3 (22-25, 25-21, 22-25, 19-25)

Con.Crea Marigliano: Mautone 0, Gallo 20, Ciollaro 9, Bongiorno 16, Esposito 16, Rumiano 3, Barone (L), Citro 1, Conforti (L), Cantarella 1, Bianco 0. N.E. Danese, Nappi, Danese. All. Cirillo.

Leo Shoes Casarano: Ciardo 2, Scaffidi 9, Peluso 8, Paoletti 21, Petras 23, Meleddu 4, Pierri (L), D’Amato 6, Ribecca 0, Baldari 5. N.E. Torsello. All. Licchelli. A