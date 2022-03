Volley A3, la sfida testa-coda rispetta il pronostico: Marigliano ko contro Aversa

Squadra in casa

Squadra in casa Marigliano

La sfida testa-coda rispetta tutti i pronostici. Nella decima giornata di campionato di volley A3 la Con.Crea Marigliano perde 0-3 contro la capolista Aversa. Una sfida molto combattuto con la squadra napoletana che non è mai stata solo spettatrice.

Il primo set è degli ospiti che dopo il 3-5 si portano sul 10-17. Aversa corre fino al 19-23 e il finale è 20-25. Nel secondo set la musica cambia, Marigliano torna in campo con un bel 4-1, poi Aversa ricuce e ribalta 9-12, ma Marigliano è concentrata (21-20). Battaglia punto a punto fino al 27-29. Il terzo set è simile al primo: 3-7 per Aversa, Marigliano non aggancia più: 21-25.