Volley A3, sono 47 candeline per Casoli a Marigliano: “In campo mi diverto come un bambino”

Le 47 candeline le spegne proprio oggi, giovedì 27 gennaio: festa doppia per lo schiacciatore di Varese Cristian Casoli che proprio nel weekend è tornato a giocare sotto rete dopo due anni di stop con la maglia della Con.Crea Marigliano. Una delle icone del volley approda nel campionato di serie A3 in una formazione che ha tanta fretta di correre per poter raggiungere l’obiettivo salvezza sporcando la tabellina dei punti che ora segna soltanto un 1.

Arrivato ufficialmente il 21 gennaio ha debuttato subito nel derby contro Falù Ottaviano giocato il 23, dopo essere stto fermo con lo scoppio della pandemia quando era in forze a Cuneo. “In campo dopo due anni, è stata una bella emozione, mi sono divertito come un bambino, - dice – come sono arrivato qui? La chiamata di Marcello Ippolito ha fatto il suo effetto, è stato bravo a farmi la giusta corte e così ha strappato il mio Sì, -continua sorridendo - moralmente non ero preoccupato, perché ero e sono pronto, più complicata la parte fisica”.

La sfida, a Marigliano, è quelle interessanti: “Non sarà facile, ma ciò che conta ora è pensare a una partita alla volta, le somme le tireremo alla fine. Nella mia carriera ho girato abbastanza l’Italia, - spiega – la società è stata accogliente, mi aiutano e sono a disposizione e la città è molto bella, ha tutto”.

Per l’uomo che ha vinto una Champions league, due campionati, sei Coppe Italia, sei Supercoppe, due Coppe delle coppe e una Coppa Cev il volley di oggi è cambiato: “Prima si faceva quasi solo tecnica e alcuni atleti, magari meno portati fisicamente, arrivavano all’obiettivo; oggi invece se ne fa molta meno e si gioca di più, i ragazzi sono più atletici e fisici, per cui per chi è abituato diversamente si fa un po’ più fatica perché con meno tecnica si sbaglia di più, quando invece si potrebbe ottenere ancora più qualità di gioco. Ma è un cambiamento che ho notato già da qualche anno quando mi sono affacciato alla A2 e alla A3”.

Il debutto di Casoli fra le mura di casa è fissato domenica 30 alle 16: sfida ad altissima quota contro Palmi.