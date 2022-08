Marianna Silvestro continuerà a palleggiare con la maglia della Luvo Barattoli Arzano

Continua con grinta, entusiasmo e determinazione il percorso pallavolistico della palleggiatrice Marianna Silvestro con la maglietta della Luvo Barattoli Arzano Volley. Tanto lavoro alla ricerca di miglioramento della tecnica individuale e di risultati per arricchire un lusinghiero curriculum ricco di trofei vinti nel settore giovanile e culminato apportando il giusto contributo alla prima squadra: “Subito l’esordio in serie B1 con la prima da titolare e poi mi sono fatta trovare pronta ogni volta che coach Antonio Piscopo ha avuto bisogno di me”. Indossa da nove stagioni la maglietta dell’Arzano Volley. Classe 2005 è nata sotto il segno dei pesci il 2 marzo.

Ha vinto tutto il possibile dall’Under 12 all’Under 19, aiutata anche dal proseguimento dell’attività giovanile per le note vicende legate alla pandemia: “Le vittorie nell’Under 18 ed Under 19 sono stati altri momenti indimenticabili condivisi con le mie compagne di squadra”. Per la prossima stagione le idee sono chiare e gli obiettivi già fissati: "Per l’anno prossimo sono pronta per dare il mio contributo sia nell’ Under 18 che in serie B1 ed in ogni altro posto dove potrò contribuire a fare vincere l’Arzano Volley. Per adesso però mi godo la mia vacanza nel mare di Formia".

Fuori del campo Marianna Silvestro è una studentessa dell'Istituto Don Geremia Piscopo di Arzano: "Frequento il quarto anno l'indirizzo Servizio Commerciale, una nuova disciplina". Squadra che vince non si cambia, anzi si arricchisce con nuovi tasselli: "Sicuramente squadra ricca di grinta e giovane da molto. Come sempre ha tutte le carte in regola per arrivare molto in alto. Iniziare il campionato, salvo variazioni, contro la Fiamma Torrese sarà un banco di prova interessante fin dal primo punto. Del resto il nostro gruppo è famoso proprio per la grinta e la concentrazione che ci mette ad ogni impegno”.