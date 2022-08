Luvo Barattoli Arzano, Sofia Carpio scalpita: "Sono tornata per dare il mio contributo alla crescita"

Sofia Carpio è uno dei volti nuovi della Luvo Barattoli Arzano. “Nuovo ma non troppo - sottolinea la schiacciatrice proveniente dal Volleyrò - ho già giocato con questa squadra qualche anno fa. Abbiamo fatto bene in Under 13 e in Under 14 prima di cominciare l’avventura romana. Dopo tre anni importanti, nel corso dei quali ho avuto modo di imparare tante cose nuove, dentro e fuori il campo, adesso sono pronta per godermi questa nuova avventura con la mia vecchia società”.

Schiacciatrice, 184 cm d’altezza, anno 2005, fece già parlare di se ad aprile del 2019 quando fu convocata da coach Pasquale D’Aniello per uno stage con la nazionale juniores, dopo essersi messa in evidenza con l’Arzano Volley ed aver conquistato un bel po’ di titoli giovanili. Con la Volleyrò ha conquistato il secondo posto nella finale nazionale del campionato Under 18: “Abbiamo perso la finale contro l’Imoco Conegliano, un’altra splendida realtà italiana”.

Adesso però è tempo di pensare alla nuova avventura arzanese: “L’obiettivo sportivo che mi sono prefissata è quello di arrivare a giocare per le prime posizioni nel prossimo campionato di serie B1. Sono pronta anche a dare una mano all’Under 18. Anche qui c’è da migliorare il nono posto alle nazionali che è il massimo risultato che ho raggiunto quando giocavo ad Arzano. Mi ricordo che era la prima volta che si arrivava così in alto, e mi piacerebbe crescere ancora”.

Non solo volley: “C’è anche lo studio nella mia vita ovviamente. Ma l’indirizzo non poteva essere che sportivo. Frequento il liceo scientifico e alle materia classiche come lettere o latino si affiancano un numero maggiore di ore di educazione fisica”.