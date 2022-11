Luvo Barattoli Arzano, un primato che non è affatto casuale

Secondo una delle versioni storiche sull’origine del nome, Arzano deriverebbe da “Aer Sano”, quindi aria sana. E l’aria che sta “respirando” la Luvo Barattoli dopo le prime sette giornate di campionato è senza dubbio purissima, visto che la squadra può guardare tutti dall’alto nel girone E della B1 di volley femminile. Il primato della squadra di coach Piscopo ha forse sorpreso qualcuno, ma in realtà non è affatto casuale, soprattutto se si esamina il lavoro svolto negli anni dalla società campana. Arzano guida la classifica con 20 punti (sui 21 disponibili) e soprattutto dopo aver ottenuto sette vittorie in altrettante gare di campionato.

È un filotto impressionante, impreziosito da appena 4 parziali persi e dal terzo miglior quoziente set di tutta la Serie B1 (5,52, inferiore soltanto al 6 di Costa Volpino e Focol Legnano). La squadra sta dimostrando di avere una consapevolezza crescente dei propri mezzi, merito di un gruppo che è rimasto pressoché identico rispetto alla scorsa stagione e che in campo si trova a meraviglia. Le sette meraviglie della Luvo Barattoli nella stagione 2022-2023 sono cominciate proprio sul taraflex di casa.

Il 3-0 nel derby contro Fiamma Torrese ha inaugurato il campionato nel migliore dei modi, poi nella prima trasferta è stata conquistata l’unica vittoria finora da due punti: a Marsala le arzanesi si sono imposte al tie-break, prima di infilare tre 3-0 consecutivi (Polisportiva Due Principati, Amando Volley e Castellana Grotte). Negli ultimi due turni, poi, la vittoria è arrivata al quarto set (San Salvatore Telesino e Terrasini). Il quarto posto dello scorso anno è stato soltanto un gustoso antipasto di quello che stanno regalando queste ragazze nella stagione in corso.

Per avere un migliore raffronto tra le due stagioni, basta ricordare che Arzano ha già la metà dei punti totali conquistati nel 2021-2022 (43 per la precisione). Come si dice in questi casi, però, l’appetito vien mangiando: sognare non costa nulla, anche se è facile immaginare che ogni avversario darà filo da torcere alla capolista, a partire dalla gara di sabato prossimo. In Campania arriverà lo United Pomezia galvanizzato dalla rimonta contro Marsala, una sfida tutta da vivere e che si preannuncia spettacolare come non mai.