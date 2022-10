La Luvo Barattoli Arzano sposa la Galactica Fitness Club per diventare più forte

Galactica Fitness Club e Luvo Barattoli Arzano Volley insieme per crescere e vincere. La struttura del giovane imprenditore Daniele Balestrino diventa parte integrante del progetto di crescita messo a punto dal direttore tecnico Antonio Piscopo.

“Ospiteremo nella nostra struttura la squadra di pallavolo di Arzano che andrà ad affiancarsi a quella di calcio che già si potenzia da noi. Sarà una bella esperienza, che nasce dalla certezza di poter avere nella nostra struttura tutti i confort per sostenere gli allenamenti con macchinari all’avanguardia. Sono bastate poche parole fra me ed Antonio per raggiungere l’intesa”.

Galactica Fitness Club vanta una superficie di mille metri quadrati. Ha uno staff altamente qualificato che segue gli iscritti di ogni età che dalle 6.30 del mattino alle 23 si allenano nella struttura. “Abbiamo il fitness ed anche le arti marziali. Ci scelgono perché rispetto alle altre strutture sappiamo offrire un servizio elitario e costruito su misura per i nostri ospiti. Allo staff tecnico abbiniamo quello commerciale che sa aiutare a scegliere la soluzione commerciale giusta per tutti gli iscritti aiutandoli negli abbonamenti e in ogni altro tipo di esigenza”.

“Per l’Arzano Volley si tratta di un ritorno. La squadra di pallavolo si è allenata qui nel campionato 2004-2005, quello culminato con la promozione in serie A1. Un ricordo che dà i brividi –spiega coach Antonio Piscopo che aggiunge: dobbiamo ringraziare anche Imperial Fitness di Arzano che ci ha ospitato per dieci anni. La crescita del nostro movimento è stata possibile grazie anche a loro”.