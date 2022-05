Luvo Barattoli Arzano, le grandi ambizioni della formazione Under 18

La Luvo Barattoli Arzano Volley, battendo il Matese per 3-0 si aggiudica la possibilità di partecipare alla Finale Regionale Under 18. Oggi, venerdì 13 maggio al Palavesuvio di Ponticelli alle ore 18:00 le Arzanesi affronteranno il Molinari. È la dimostrazione che il vivaio della Luvo Barattoli funziona eccome, come si è ben capito dopo lo splendido campionato disputato quest’anno in Serie B1 di volley femminile dalle campane.

Nel girone F è stato infatti conquistato con merito un ottimo quarto posto, con 43 punti complessivi, frutto di 13 vittorie e 9 sconfitte. Il fatto che la zona play-off, nello specifico la seconda piazza di questo girone, sia stata distante appena 9 lunghezze è l’ulteriore testimonianza di una stagione di valore. Molte atlete della prima squadra fanno parte anche dell’Under 18, segno che il futuro di Arzano è in mani buonissime.