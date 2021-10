Impegno in trasferta per la Team Volley World Napoli

La Team Volley World Napoli targata SACS sarà impegnata sabato 30 Ottobre 2021 nella terza giornata del campionato nazionale di serie B a Sorrento contro il Volley Meta.

Nelle parole del Dg Francesco Matano la concentrazione e l’impegno della squadra al momento capolista dopo due gare: “La gara contro Meta sarà molto complicata, dovremo arrivare con grande voglia e concentrazione e fame di vittoria per far nostro il risultato. I nostri avversari sono giovani talentuosi che sotto la guida esperta di Luigi Russo coadiuvato da sua moglie Marilù, giocano in modo sfrontato dando filo da torcere a tutte le compagini avversarie”

Il fischio di inizio della sfida è previsto per sabato 30 Ottobre 2021 alle ore 19.30.

La gara si potrà seguire in diretta facebook sulla pagina del Team Volley World Napoli.